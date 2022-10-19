İstanbul Valisi Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, duasıyla 100 muhtar hizmet binasının temeli atıldı"

Muhtarlar Evi açılışı ve 100 muhtar hizmet binası temel atma töreni çerçevesinde Ümraniye'de Yamanevler Mahallesi Muhtarlığı binasının temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, duasıyla 100 muhtar hizmet binasının temeli atıldı" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı planlanan Yamanevler Mahallesi Muhtarlığının temel atma töreni, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle gerçekleştirildi. Yamanevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören ile yapımı başlanan muhtarlık binası mahalleliye hizmet verecek. Temel atma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda muhtar katıldı. Törende konuşan Vali Yerlikaya, “963 mahalle muhtarımız var, onların günlerini kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu gerçekten bir muhtar dostu, muhtar kardeşi. Türkiye'de ilk defa bir Muhtar Evi açıldı biliyorsunuz. Detayları arz edildi bütün milletimize. Ve aynı zamanda Türkiye genelinde 100 muhtar hizmet binası, ki buna hemen parantez açıyoruz 16'sı İstanbul'umuzda, bir tanesi içinde bulunduğumuz Ümraniye ilçemiz Yamanevler Mahalle Muhtarlığı hizmet binamız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, duasıyla 100 muhtar hizmet binasının temeli atıldı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz” dedi.