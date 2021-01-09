İstanbul Valisi Yerlikaya, korona virüs vakalarında en çok düşüş yaşanan ilçeleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs vakalarında geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de yaşandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından korona virüs vakalarında son durumu açıkladı. Yılın ilk filyasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini vurulayan Yerlikaya, "Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.