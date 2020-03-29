İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Valisi Yerlikaya: ”Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık.

Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarının ardından boş kalan meydanların ve sahillerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Kaya paylaşımında, “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.