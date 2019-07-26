İstanbul Valisi Yerlikaya, Sultangazi'de

Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret eti. Vali Yerlikaya Başkan Dursun'a "hayırlı olsun" dileklerini ileterek başarılar diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sultangazi Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile Başkanlık binasında bir araya gelen Yerlikaya'ya, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar da eşlik etti. Vali Yerlikaya Başkan Dursun'a 31 Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelmesinden dolayı başarı dileklerini iletti. Başkan Dursun ise Vali Yerlikaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.