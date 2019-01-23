İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayşen Gruda için taziye mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, usta oyuncu Ayşen Gruda’nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, usta oyuncu Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.


Usta Oyuncu Ayşen Gruda pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini alan sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gruda'ya rahmet ve sevenlerine başsağlığı diledi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türk sinemamızın ve tiyatromuzun duayenlerinden değerli sanatçımız Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim" paylaşımını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.