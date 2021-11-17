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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”İstanbul’umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşerilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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