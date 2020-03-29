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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla tedbirlere uyarak evde kalan İstanbullulara teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tedbirlere uyarak evde kalan İstanbullulara teşekkür etti.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yatığı paylaşımla, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak evde kalan vatandaşlara teşekkür etti. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ”Sevgili İstanbullular, aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır... Birlikte Başaracağız.“

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