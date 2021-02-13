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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Kadir Topbaş paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.


Bir süredir Şişli'de bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Topbaş'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı.


Vali Yerlikaya'nın paylaşımında:


“Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadeleri yer aldı.

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