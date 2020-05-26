İstanbul Valisinden anlamlı bayram mesajı

İstanbul'un havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Bu bayram, İstanbul'u pencereden seyrettik. Sabrınız için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İstanbul'un havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Yerlikaya, videonun üzerine şu notu düştü:

"Değerli hemşehrilerim, bu bayram İstanbul'u pencereden seyrettik. Sabrınız için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Aynı bayrağı tutan ellerimiz yine buluşacak; yine sımsıkı sarılacağız birbirimize..."