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İstanbul Valisinden çöken istinat duvarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başakşehir'de çöken istinat duvarıyla ilgili açıklama yaptı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesindeki Bahçeşehir sitesi istinat duvarında saat 17.45'te göçük meydana gelmiştir. Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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