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İstanbul ve Ankara'da uygulanan tek -çift plaka uygulaması bu gece ile sona erdi

30 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs-COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması için tek-çift plaka uygulaması başlatılmıştı.

30 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs-COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması için tek-çift plaka uygulaması başlatılmıştı. Akşam saatlerinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu kararın 5 Mayıs itibariyle sona erdirileceği söylendi. Kararın sona ermesiyle birlikte tek-çift plakalı taksiler, müşteri almaya devam etti.


Dünyayı ve Türkiye'de olan Koronavirüs - COVİD-19 salgınıyla mücadelede birçok karar alınmıştı. Alınan kararların bir tanesi de taksilere yönelik yapılan tek-çift plaka uygulaması idi. Uygulamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir gece çift haneli plakalar bir gecede tek haneli plakalar yola yollarda olacaktı.


Uygulama 5 Mayıs'ta sona erdi


Dün yapılan kabine toplantısının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada tek-çift plakasının bu gece itibariyle sona ereceği duyurulmuştu. Kararın sona ermesiyle birlikte tek-çift plakalı taksiler, gece 00.00'dan sonra müşteri almaya devam etti.

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