İstanbul, yabancı turist rakamlarında 10 yılın zirvesinde

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı Ocak-Temmuz ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu. Bu yılın Temmuz ayında ise İstanbul'u 1 milyon 759 bin 506 turist ziyaret etti. Geçen yılın Temmuz ayında kente 1 milyon 130 bin 999 turist gelirken bu yıl, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 56 artış yaşandı.

Alman ziyaretçiler ilk sırada

Temmuz ayında İstanbul'a en çok Alman ziyaretçi geldi. Alman turistler 142 bin 77 ile geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla 133 bin 218 turistle Rusya, 97 bin 355 turistle ABD, 94 bin 708 turistle İran, 77 bin 613 turistle Suudi Arabistan, 70 bin 179 turistle İngiltere takip etti. Bu dönemde İngiltere'den 69 bin 314, Fransa'dan 64 bin 878 turist geldi.

Temmuz ayında İstanbul'a 193 ülkeden turist geldi. Kenti ziyaret edenlerin yüzde 8,07'sini Almanlar, yüzde 7,57'sini Ruslar, yüzde 5,53'ünü Amerikalılar, yüzde 5,38'ini İranlılar, yüzde 4,41'ini Suudi Arabistanlılar, yüzde 3,99'unu İngilizler, yüzde 3,94'ünü Fransızlar, yüzde 3,69'unu Iraklılar oluşturdu.