İstanbul Yeditepe Huzur Uygulamasında toplamda 129 bin TL para cezası kesildi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı Yeditepe Huzur Uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 135 bin 722 kişi sorgulanırken, toplamda 129 bin TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı Yeditepe Huzur Uygulaması saat 19:00-23:00 saatleri arasında 116 noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya hava ekipleri helikopter ile destek verirken eğitimli dedektör köpekleri de denetimlerde kullanıldı.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 135 bin 722 kişi sorgulanırken, aranan 276 kişi, yoklama kaçağı 85 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 11 kilo 226 gram uyuşturucu madde ve 11 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 bin 157 aracın denetlendiği uygulamada 143 araç hakkında işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi. Uygulamada 1257 işyeri kontrol edilirken 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı. Toplamda ise 129 bin TL para cezası kesildi.