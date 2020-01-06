İstanbul yeni haftaya yağmur ve rüzgarla başladı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri ile birlikte zorluk çeken vatandaşların halleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağmur sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Rüzgarın da yağmurla birlikte olması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yanlarından şemsiyelerini eksik etmedi.

Halıcıoğlu metrobüs durağında bekleyen vatandaşların şemsiyeleri rüzgara dayanamadı. Yağmurdan dolayı trafikte de yoğunluk yaşanırken, rüzgarlı ve yağmurlu havanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.