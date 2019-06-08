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İstanbul Yeni Havalimanı yolunda beyzbol sopalı kavga

Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda trafikte tartışan iki grup tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan yolcu dolu servis minibüsü ile otomobildekiler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen şahıslar beyzbol sopasıyla minibüstekilere saldırmaya başladı. İçeridekilerin de karşılık vermesi üzerine tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuştu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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