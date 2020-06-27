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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi mekanda erişilebilirlik alanında “Turuncu Bayrak Ödülü” aldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde ’Turuncu Bayrak’ ödülü kazandı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 'Turuncu Bayrak' ödülü kazandı.


Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin, mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturulması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu.


Üniversite, kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ile yapılan değerlendirme neticesinde, YÖK 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik Alanında 'Turuncu Bayrak' ödülüne layık görüldü.

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