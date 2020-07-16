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İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, Mersin'den Kıbrıs'a kulaç atacak

İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü sebebiyle Mersin'den Kıbrıs'a kulaç atılacak bir organizasyon düzenleyecek. Yapılacak maratonda 90 kilometrelik parkurun sonunda yüzücüler, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını Lefkoşa'da sahil güvenlik ekiplerine teslim edecekler.


İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle Mersin Anamur'dan, Kıbrıs'a yüzülecek bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Yapılacak olan maratonda İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları Kürşad Tüzmen, Ahmet Nakkaş, Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen, Anamur'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Lefkoşa'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edecek.

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