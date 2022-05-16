İstanbul'a 11 katlı OTOAVM

Yaklaşık 3 milyar TL yatırım ile 11 katlı OTOAVM İstanbul'da yükseliyor. 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin, 3 milyar lira yatırım değeri ve 5 bin 500 araç kapasitesi ile sektörün yeni merkezi olması hedefleniyor.

İstanbul'a Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine uygun olarak planlanan merkezi OTOAVM kazandırılıyor. Proje 11 kattan oluşacak, 9 katta otomotiv satışı ile ilgili dükkanlar ve tahsis alanları olacak, 2 bodrum katı ve teras katı otopark olarak kullanıma sunulacak. AVM'ye 5 kattan direkt giriş olacak. Ortalama dükkan büyüklüğü 100 ila 1.500 metrekare arasında.

Bakırcı Yapı ile Altınbaş Holding işbirliğiyle hayata geçirilecek proje TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağında yer alan Altınbaş Holding'e ait arazi üzerinde Bakırcı Yapı tarafından tasarlandı. 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin, 3 milyar lira yatırım değeri ve 5 bin 500 araç kapasitesi ile sektörün yeni merkezi olması hedefleniyor. Toplam 11 kattan oluşan projede 100 metrekare ile bin 500 metrekare arasında değişen 179 adet mağaza satışa sunulacaktır. Çok yüksek sayıda ön talep toplanan projede satışlar bugünden itibaren başlayacaktır.

“Herkes için cazip bir yatırım aracı”

Proje hakkında bilgiler veren Sağlam Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam “İnanıyoruz ki, böylesine değerli bir lokasyonda bu ölçekte bir projede yer almak herkes için büyük bir ayrıcalık olacak. Projemiz her geçen gün değerine değer katarak yatırım yapan herkesi çok mutlu edecektir. Autogross İstanbul'un, ruhsat sorunu çeken oto galericilerin bu sorununa da çare olacaktır. İstanbul'un birçok noktasında oto galericileri tek tek veya kümelenme şeklinde toplanmış bulunuyor. Ancak önemli bir kısmının Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yeni yönetmeliğe göre ruhsat konusunda problemleri var. İşte Autogross İstanbul ile biz ruhsat sorunu yaşayanların derdine çare oluyoruz. Yeni yönetmeliğe uygun olarak inşa edilen proje İstanbul'dan yer alan galeri sahipleri artık böyle bir sorunla uğraşmak zorunda kalmayacak. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirimki, proje İstanbul otomotiv sektörünün yeni çekim merkezi ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan bir merkez olacak” şeklinde konuştu.

“Projemiz ile sektöre yıllık 75 milyar katma değer katmayı düşünüyoruz”

Projenin İstanbul için önemli olduğunu belirten Sağlam, “Projemiz benzersiz lokasyonu, modern tasarımı ile düzenli bir işyeri örneğini tüm dünyaya gösterebilecek. Bizim için de önemli çünkü biz de herkesin örnek göstereceği bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşayacağız. Autogross İstanbul projemizin hayata geçmesi ile otomotiv sektörüne yıllık 75 milyar liralık ilave bir katma değer oluşturacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Proje kapsamında yaklaşık 2 bine yakın istihdam sağlanması bekleniyor”

Bu projeye inandıklarını belirten Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş, “Oto galericilerin ihtiyacını karşılayacak olması ve modern bir yapının olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Proje kapsamında birçok çalışma alanı olacağı için yaklaşık 2 bine yakın istihdam sağlanması bekleniyor. Yeni yerlerin açılması ülkemizin gelişmesi açısından da çok önemli. Proje kapsamında yeşile oldukça önem verildi. Her katta elektrik şarj ünitelerinin olması çevreci bir avm olduğunu gösteriyor. Daha önce bu tarz projeler yapılmış tabikide ama bizim bu projemiz son sistem ve çevreci bir yapı oldu” ifadelerini kullandı.