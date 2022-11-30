İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısında bin 803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken, 322 taksi dolmuşunun da taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; engelsiz taksi taşımacılığının düzenlenmesi, ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifleri görüşüldü. Toplantıda 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi reddedilerek alt komisyona havale edildi. İstanbul genelinde çalışan bin 803 adet minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken 322 adet taksi dolmuşların da taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan 3 yıl devredilememe şartıyla taksi dönüşümünün karara bağlanması ise oy çokluğuyla kabul edildi.