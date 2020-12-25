İstanbul'a 458 milyonluk kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İİstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı destek programı kapsamında da İstanbul'a 458 milyon liralık kaynak tahsis ediyoruz” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ajansın 2021 yılındaki 4 mali destek programı çerçevesinde her bir projeye asgari 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında hibe desteği vereceklerini duyurdu.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı destek programları hakkında bilgi veren Varank, “İstanbul için 4 mali destek programı, 1 fizibilite desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz” dedi.

“200 milyon liralık kaynağı yenilikçi projelerin hizmetine sunuyoruz”

Destek programlarının detaylarından da bahseden Varank, “Programlar kapsamında ‘Yenilikçi İstanbul' programımız ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceğiz. İkinci programımız olan Girişimcilik Mali Destek Programıyla teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedefliyoruz. Girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini sağlayacak destekler vereceğiz. Tematik kuluçka merkezleri kurulmasını ve hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Böylece, İstanbul'un bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağız. Üçüncü programımız olan Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile kreatif endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere destek sağlayacağız. Bu programla, ürün ve hizmetlerde katma değerin tasarımla artırılmasını ve özgün kültürel üretim süreçleriyle yerel zanaatların güçlendirilmesini hedefliyoruz. Dördüncü programımız Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de İstanbul'da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu hızlandıracağız. Programın odağında, çocuklar ve gençlerin inovasyon, yenilikçilik ile girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması yer alıyor. Buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine destek vereceğiz. Yeni teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda geliştiren, üretken bir toplum yapısının oluşmasında gençlerimiz kritik bir rol oynayacak. Gençlerimizi geleceğin becerileri ile donatacak adımları bu programla atacağız. Bu dört mali destek programıyla 200 milyon liralık bir kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında hibe desteği vereceğiz. Yenilikçi İstanbul Destek Programı'nda ise bu miktar 3,5 milyon liraya kadar çıkacak. İlgili kurum ve kuruluşlar mali destek programlarımıza 19 Mart'a kadar başvuru yapabilir ” dedi.

“Öncelikli alanlarda geliştirilen her bir fizibilite projesi için 100 bin liradan 450 bin liraya kaynak kullandıracağız”

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'ların güç birliği yaptığı nitelikli güdümlü projeleri de kalkınma ajansları ile desteklediklerini ekleyen Varank, “2021 yılı Fizibilite Desteği Programı ile güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına 8 milyon liralık finansman sağlayacağız. Öncelikli alanlarda geliştirilen her bir fizibilite projesi için 100 bin liradan 450 bin liraya kaynak kullandıracağız. Böylece güdümlü projelerimiz daha etkili ve verimli sonuçlara ulaşmış olacak” açıklamalarında bulundu.

Son yıllarda dijitalleşme ile birlikte girişimcilerin büyük başarılara imza attıklarından da söz eden Varank, “Yenilikçi girişimlere uygun ortamı sağlayabilen ülkeler, teknoloji öncülüğünde bir adım öne geçme şansı yakalıyor. Biz de son zamanlarda özellikle girişimlerin finansmanı noktasında önemli adımlar attık. Tech-InvesTR, Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu gibi yeni mekanizmaları tasarladık. Bakanlığımızın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovayon Fonu'nun yatırım sözleşmesini bu hafta başında imzalayarak fonu resmen kurduk. Bakanlık olarak bu fona sağlamayı taahhüt ettiğimiz 350 milyon liranın 100 milyon liralık kısmını da aktardık. Çok yakında yatırım yapılacak potansiyel şirketlere yönelik tarama faaliyetlerine başlıyoruz. Yine 400 milyon lira aktarmayı taahhüt ettiğimiz Bölgesel Kalkınma Fonu'na geçen yılın ardından bir 50 milyon lira daha yatırıyoruz. Fon kapsamında yatırım yapılacak farklı sektörlerden şirketlerle görüşmeler devam ediyor. Fonların fonu olarak tasarladığımız Tech-InvesTR programında ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız beş fondan dördü ile protokol imza sürecini tamamladı. Süreci tamamlanan bu dört fondan biri olan Collective Spark fonu ile TÜBİTAK Proje Destek Sözleşmesini imzalayarak destek sürecini başlattılar. TÜBİTAK'ın 4 milyon lira bütçe ile desteklediği bu fon, 30 Milyon Avro büyüklük ile yatırımlarına başladı” ifadelerini kullandı.

Girişim sermayesi fonlarına verilen destekleri genişletmeye devam ettiklerine de değinen Varank,”Geçtiğimiz Eylül ayında, 100 milyon liralık Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurmuştuk. Yatırım komitesi bugün toplanıyor. 3 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçen fon, ilk grup yatırımları belirlemek üzere Bilişim Vadisi ekosistemindeki girişimcilerle görüşmelere başladı. İnşallah ilk yatırım haberini ocak ayında almayı öngörüyoruz.Girişim sermayesi fonlarına verdiğimiz desteği genişletmeye devam ediyoruz. Artık bu alana İSTKA'yı da dahil ediyoruz. Bugün son olarak duyurusunu yapmak istediğim destek programımız olan İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile bu alandaki önemli bir beklentiyi hayata geçirmiş oluyoruz. Yine bir nevi fonların fonu şeklinde çalışacak bu programla girişim sermayesi fonlarına 2021 yılında toplam 250 milyon liralık bir kaynak aktaracağız” diye konuştu.

Bakan Varank konuşmasının son bölümünde ise girişimcilere İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılındaki destek programlarına başvuru yapmaları için davette bulundu. Varank, İstanbul'u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.