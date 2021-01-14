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İstanbul'a beklenen kar geldi

İstanbul’da beklenen kar yağışı bugün başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün başladı. Anadolu Yakası'nda özellikle yüksek kesimlere yağan lapa lapa kar drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar ara ara dururken, ara ara da şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ormanlık alanlarda ağaçlar, park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaza büründü. İstanbul'da yağan kar drone ile de havadan görüntülendi.

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