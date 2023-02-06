İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi sevinci yarım kaldı “Deprem nedeniyle üzüntümüz daha ağır basıyor”

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı sonrası Bayrampaşa'da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi. Öte yandan kar yağışına sevinemediğini söyleyen bir vatandaş ise "Kar sevinci bir yana yaşanan deprem nedeniyle üzüntümüz ağır basıyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından, kar yağışı birçok şehirde etkili olmaya başladı. İstanbul'da da dün akşam saatlerinde şiddetlenen kar yağışının ardından Bayrampaşa'da vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Yağış sonrası sokakta bulunan araçların üzeri ve parklar karla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını, dükkanlarının önünü ve çatılarında bulunan karı temizlerken, kayganlaşan yol ve sokak üzerinde bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

“Deprem nedeniyle üzüntü içindeyiz”

Kar yağışının sevincini yaşayamadıklarını dile getiren Yuşa Kıvrak, “Kar yağışı bu yıl ülkemiz için güzel oldu su sıkıntısı var ülkemizde, biz daha fazlasını bekliyoruz Allah'ın izniyle daha da çok yağar. Bu gördüğünüz alan sabah komple karla kaplıydı sabah 05.00'dan beri temizlik içindeyiz, insanlar da rahat bir şekilde geçsin. Hava güzel ama yağış bekliyoruz. Geceden itibaren etkisini gösteren şiddetli bir yağış vardı. Kar sevinci bir yana yaşanan deprem nedeniyle üzüntümüz daha ağır basıyor, Rabbim hepsinin yardımcısı olsun” dedi.