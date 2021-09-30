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İstanbul'a bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9’uncu kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi kapsamında bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında 9'uncu kez reddedildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9'uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

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