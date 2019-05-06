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İstanbul'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

İstanbul’da gece saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı.

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla karışık çamur yağdı. Sabah araçlarını çamur içinde görenler oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu.


İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla beraber çamur yağdı. Yağan çamur nedeniyle araçlar çamurla kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine gidecek vatandaşlar, çamur içindeki arabalarıyla soluğu oto yıkamacılarda aldı.


Oto yıkama sırasında bekleyen vatandaşlar, “Sürekli çamur yağıyor. İki damla yağmur yağsa arabalar çamur oluyor” dediler.

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