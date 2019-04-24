İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İstanbul'a çamur yağdı, vatandaşlar oto yıkamacılara koştu

Kuzey Afrika’dan kaynaklı toz taşınımının İstanbul’da etkili olması üzerine sabah işe gitmek için araçlarına binen vatandaşlar, çamur yağdığını gördü.

Kuzey Afrika'dan kaynaklı toz taşınımının İstanbul'da etkili olması üzerine sabah işe gitmek için araçlarına binen vatandaşlar, çamur yağdığını gördü. Araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara giden vatandaşlar kuyruk oluşturdu.


Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının İstanbul'da etkili olması üzerine sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarına çamur yağdığını gördü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ardından oto yıkamacılara koştu. Araçlarını getiren vatandaşlar yıkamacılarda kuyruk oluşturdu.



“Tüm araçlar aynı şekilde sanki toprak yağmış gibi”


Aracını yıkamaya getiren bir vatandaş, “Çamur yağdı, arabamız berbat oldu. Gece saatlerinde yağdı, şaşırdım ve hemen yıkamaya getirdim. Temizliği seven kişiyim, herkese yağmış. Her zaman olmuyor ama bazı zamanlar böyle çamurlar yağıyor. Kuzey Afrika'dan geldiğini söylüyorlar” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Sabah kalktığımız da arabanın üstü leş gibiydi. Hemen yıkamaya geldim, temizleteceğiz. Tüm araçlar aynı şekilde sanki toprak yağmış gibi” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.