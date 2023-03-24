İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'a gelen leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında görsel şölen oluşturdu

İstanbul’a göç eden leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarından geçtikleri sırada ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İstanbul'a göç eden leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarından geçtikleri sırada ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kalabalık leylek sürüsü gökyüzünde farklı şekiller oluşturarak Taksim Meydanı semalarını terk etti.



Her yıl 15 Mart ile 15 Nisan arasında İstanbul'a göç eden leylekler, kalabalık bir sürü halinde Taksim Meydanı semalarında görüldü. Leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında geçiş yaparken oluşturdukları farklı şekillerle ortaya görsel bir şölen çıkardı. Leylek sürüsü kısa sürede geçişini tamamlayarak yoluna devam etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.