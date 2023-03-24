İstanbul'a gelen leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında görsel şölen oluşturdu

İstanbul'a göç eden leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarından geçtikleri sırada ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kalabalık leylek sürüsü gökyüzünde farklı şekiller oluşturarak Taksim Meydanı semalarını terk etti.

Her yıl 15 Mart ile 15 Nisan arasında İstanbul'a göç eden leylekler, kalabalık bir sürü halinde Taksim Meydanı semalarında görüldü. Leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında geçiş yaparken oluşturdukları farklı şekillerle ortaya görsel bir şölen çıkardı. Leylek sürüsü kısa sürede geçişini tamamlayarak yoluna devam etti.