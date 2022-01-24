İstanbul'a kar yağdı, çocuklar karlı pekmezin tadını çıkardı

İstanbul'da yoğun kar yağışının başlaması ile cadde ve sokaklar beyaz örtü ile kaplandı. İstanbul'da yaşayan çocuklar Anadolu'da yaşayan kültürü İstanbul'a taşıyarak, karlı pekmezin tadına baktı.

Evlerinden pekmezlerini alan çocuklar hem yağan karın tadını çıkardı hem de Anadolu'da birçok bölgede tatlı niyetine tüketilen karlı pekmez yapıp yediler. Kardan külah yapan çocuklar, yanlarında getirdikleri pekmezi külahın üzerine döküp karlı pekmez yedikleri görüntüleri internet ortamında paylaştı. Çocukların eğlenceli anları kameralara yansıdı. Çocukların hem eğlendiği hem de eski bir kültür olan karlı pekmezi yemeleri izleyenleri mest etti. Karlı pekmez yapan çocuklardan Muhammet Yuşa Arslan, "Kardeşim ve kuzenimle kar üzerinden pekmez yemiştik ve internette paylaşmıştık. Bunu da memlekette dedemizden görmüştük. İstanbul'a yoğun kar yağınca biz de burada yapmak istedik" dedi.

"Dedelerimizden gördüğümüz karlı pekmezi biz de burada yaptık"

Musap Yasir Arslan, “Dedelerimizden, atalarımızdan gördüğümüz eskiden yaptıkları karlı pekmezi bizde burada yaptık ve yedik. Bu sene memlekete gidemediğimiz için burada yaptık. Çok güzeldi “ diye konuştu. Abdülhamit Arslan ise, "Kuzenimin de dediği gibi karın üzerine pekmez döküp yedik. Dedelerimizin yaptığı gibi kışın dondurma yemediğimiz için hasret kalmıştık. Bizde böyle bir şeyi hatırladık. İstanbul'da yoğun kar yağması da işimizi kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.