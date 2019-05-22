İstanbul'a resimlerle yolculuk

Ressam Mehmet Hamdi Hidayetoğlu'nun “İstanbul Resimleri” isimli suluboya sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Maltepe Belediyesinin mayıs ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında açılan sanatçının beşinci kişisel sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

İstanbul temalı sergisinde 20 yıldır yaşadığı şehrini resmettiğini ifade eden ve aynı zamanda iç mimar olan Hamdi Hidayetoğlu, “Güzel sanatlar mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra burada çalıştım. İstanbul'un hoşuma giden dokularını yansıtıp benim gözümden görsünler istedim. İstanbul'un simgeleri vapurları, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı da bu sergide bir araya geldi. Maltepe, gittikçe daralan bir çemberde bize soluk aldırtan bir yer oldu. Maltepe Belediyesi'ne sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Sergide 8 bin 500 yıllık geçmişiyle üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un kültür mirası eserlerini, semtlerini ve yaşamını resmeden eserler yer alıyor. Eserlerle Eminönü'nden tarihi yarımadaya, İstanbul Boğazı kıyısındaki semtlerden Adalar'a, Haliç'ten Beyoğlu'na uzanan bir yolculuğa çıkılıyor. Hidayetoğlu'nun sergisi 27 Mayıs'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlere kapılarını açık tutacak.