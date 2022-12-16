İstanbul'da 1 milyon liralık 'kaçak elektronik sigara' operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Sirkeci'de kaçak ürünlerin internet üzerinden satışa hazır hale getirildiği bir yer haline getirilen depoya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 90 bin lira olan 777 adet elektronik sigara cihazı, 386 paket elektronik sigara aparatı ve 3 bin 145 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat ve hedefleme çalışmaları İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli gümrük muhafaza ekiplerini harekete geçirdi. Sirkeci'de bulunan ve içerisinde kaçak eşya gizlendiği tespit edilen depo ekiplerce takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri bir taraftan depoya yönelik izleme faaliyetlerini sürdürürken diğer taraftan da hazırlıklarını tamamlayarak savcılık talimatıyla birlikte depoya operasyon düzenledi.

Piyasa değeri 1 milyon 90 bin lira

Yapılan operasyon neticesinde 777 adet elektronik sigara cihazı, 386 paket elektronik sigara aparatı ve 3 bin 145 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Söz konusu yerin, kaçak elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürülmek üzere depolama ve paketleme gibi işlemlerinin yapıldığı bir atölye gibi kullanıldığı tespit edildi. Yakalanan kaçak eşyanın değerinin 1 milyon 90 bin lira olduğu belirlendi. Tütün kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaya mahkeme kararı gereği el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.