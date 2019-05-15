İstanbul'da 10 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

İstanbul'da, güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, çimento fabrikası kazanında yakılarak imha edildi.

Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 20/3'üncü maddeleri uyarınca imhasına karar verilen uyuşturucu maddeler fabrika kazanlarında yakıldı. Bu sabah güvenlik önlemleri altında Büyükçekmece'deki bir çimento fabrikasına taşınan 10 ton uyuşturucu, 2 bin derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak yakıldı.

İmha işlemini, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisinden birer yetkiliden oluşan heyet de takip etti. Yapılan işlemle 6 bin 360 kalem değişik cins ve miktarlarda uyuşturucunun imha edildi. Sıcaklık derecesi 2000'i bulan döner fırın kazanına atılarak imha edilen uyuşturucunun piyasa değerinin 500 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.

İmha işlemi sırasında afyon sakızı ve morfin gibi uyuşturucu maddeler, tıp alanında kullanılabilmesi amacıyla işlenmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon İşleri Şube Müdürlüğüne gönderildi.