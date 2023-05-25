İstanbul'da 11 ilçede narkotik operasyonu: 142 gözaltı

İstanbul'un 11 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda toplam 326 kilo 320 gram uyuşturucu madde ile 11 kilo 680 gram aseton ele geçirilirken, 142 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 23 Mayıs'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Silivri, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 142 kişi gözaltına alınırken, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 238 kilo 700 gram metamfetamin, 87 kilo 620 gram marihuana ve 11 kilo 680 gram aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan 142 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.