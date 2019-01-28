İstanbul'da 11 ilçede yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'un 11 ilçesinde 1-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda Helenistik döneme ait askeri matara, piskopos başı şeklinde sunu kabı, altın vaftiz madalyası, deri kaplı el yazması Kur'an-ı Kerim, mermer sütun, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve İslami dönemlere ait bin 202 adet sikkenin yanı sıra çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan şahıslar serbest bırakıldı.