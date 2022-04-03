İstanbul'da 14 ev soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da birçok ilçede toplamda 14 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları kameralara yansıdı.

Polis ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler ve Pendik'te meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları üzerine geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Birçok olayda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin kimliklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlıklarda kullandıkları otomobilin bir sokak üzerinde tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Polis baskınında neye uğradığını anlamayan şüphelilerin ikisini aracın yanında diğerlerini ise girdikleri binada gözaltına aldı. Polis şahıslara düzenlediği operasyon anları güvelik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheliler Şehmus A.(23), Ferhat E.(24), Turgay G.(19 ile Ş.O.(16) daha önceden de defalarca polis tarafından yakalandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden 16 yaşındaki Ş.O.'nun daha önceden 29 kez polise geliş kaydı olduğu belirlenirken zanlıların 14 ayrı hırsızlık olayına ilişkin dosya hazırlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.