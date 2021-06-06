İstanbul'da 14 mahallede muhtarlık seçimi

İstanbul'da 14 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gidiyor.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde ara seçimler yapılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan seçimlerde Türkiye genelinde 753 yerde sandık kuruldu. İstanbul'da 14 mahallenin muhtarını belirlemek için yaklaşık 71 bin seçmen oy kullanıyor. Seçimlerde, toplamda 11'i kadın 62 aday yarışıyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00 itibariyle sona erecek olan seçimlerde Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Şişli Feriköy Mahallesi, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Katipmustafa Çelebi Mahallesi ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde yeni muhtarlar belirlenecek.

"Daha önceki muhtarımız rahmetli oldu"

Silahtarağa Mahallesi muhtarlık seçimleri için oy kullanan Muzaffer Demirci, "Oy kullanmaya geldik. Daha önceki muhtarımız rahmetli oldu. Kazanılmış bir hak var zaten. Biz de o hakkın peşinde koşmaya geldik. Oyumuzu kullandık" ifadelerini kullandı.

"Hayatımı verdim bu semte"

Öncesinde muhtar adayı olduğunu söyleyen Ali Gezer, "Ben de adaydım. Muhtarımız vefat etti. Zaten kazanmıştı. Tekrar seçime girmek ayıp bir şey, bana yakışmaz. Erdem kardeşimi destekledim. Muhtar adayı olmak öyle olmaz, bir şey vereceksin. Ben hayatımı verdim bu semte. 60 senedir bu semtte yaşıyorum" şeklinde konuştu.