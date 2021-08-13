İstanbul'da 166 noktada asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da 35 ilçe ve 166 noktada il geneli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda şüpheli görünen araçlar didik didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 35 ilçe ve 166 noktada asayiş ekipleri uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Yapılan asayiş uygulamasında, ticari taksi, motosiklet, otomobil ve diğer taşıtlar arandı. Vatandaşlara GBT kontrolü yapıldı. Çevirme noktalarında durdurulan şahıslar üst araması ve genel bilgi araması yapıldı. Ataşehir ilçesinde yapılan denetimlerde Atatürk Bulvarı Migros önünde gerçekleştirildi. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde şüpheli araçlar didik didik arandı.