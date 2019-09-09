Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile İstanbul'da 20 bin okul taşıtı trafiğe çıktı. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, “İstanbul'da bugün itibarıyla 20 bin okul taşıtı trafiğe ilave oldu. Bunlar yavaş yavaş servisleri dizerek öğrencileri yerleştirecekler. Bu akşamdan itibaren çocukları tam teşekküllü olarak taşımaya başlayacaklar” dedi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile İstanbul'da yaklaşık 2 milyon 800 öğrenci bu sabah dersbaşı yaptı. Öğrencileri taşıyan 20 bin okul taşıtı da mega kentte sabahın erken saatlerinde trafikte yerini aldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere ve servisçilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, “İstanbul'da bugün itibarıyla 20 bin okul taşıtı trafiğe ilave oldu. Bunlar yavaş yavaş servisleri dizerek öğrencileri yerleştirecekler. Bu akşamdan itibaren çocukları tam teşekküllü olarak taşımaya başlayacaklar” dedi.

Bakanlık ve belediyenin koymuş olduğu kriterlerden bahseden Öztürk, “Bu yıl okullarımızda çalışacak arabalarda servis yolcu koltuğu, kamera araç takip sistemi, sensörlü otomatik kapı, 3 nokta emniyet kemeri harici çıkışlar ve ilave basamaklar var. 3 nokta emniyet kemeri, araç takip sistemi, sensörlü koltuk gibi tesisatların daha önceden alınmış arabalarda bu tesisatları bulundurma zorunluluğu 3 Eylül 2020 tarihine kadar ertelendi” şeklinde konuştu.

Bu kararın ertelenme sebebinin bu donanımların mevcut sisteme takılmasında yaşanan sıkıntı olduğunu kaydeden Öztürk, “Bu konuyu şu anda yetkili kurumlar inceliyor. 1 Ocak 2018'den sonra üretilen tüm araçlarda bunlar zorunlu ve takılıyor. Bunun içinde şu anda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, faiz oranları ve araç fiyatları nedeniyle bir anda araçların değişmesine çok uygun değil. Buna göre bizde gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Devletten de desteği bekleyerek sonuca ulaşacağız. Son 15 gündür aldığımız en büyük sıkıntı bazı özel okullarda belediyenin açıklamış olduğu fiyatların çok üzerinde veliden talep edilmesi. Bunun için de yapılacak tek şey var. Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne şikayet edecekler. Ondan sonra da düzelecek” açıklamasında bulundu.

"Fark edilmek istiyoruz"

Servis şoförü Musa Meriç ise, ”Öncelikle bu işi yapan arkadaşlara hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon geçirsinler. Sorunumuz ortak sorun. Fark edilmek istiyoruz. Yolda, trafikte gittiğimiz zaman öğrenci alıyoruz. Uyarı levhalarımız olduğu halde arkadaki arabaların korna sesleri, sürücülerin bağırmaları bizleri rahatsız ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olursa, kendi çocuğunun da o aracın içerisinde olacağını düşünerek hareket etmesi gerek” şeklinde konuştu.