İstanbul'da 2022 yılında 126 ton sahte içki ele geçirildi

Operasyonlarda 282 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında sahte alkollü içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik 54 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 126 ton 827 litre sahte içki, 10 bin 191 adet dolu içki şişesi, 21 bin 763 adet boş alkollü içki şişesi, 125 bin 300 adet içki etiketi, 93 bin 648 adet sahte TADAB bandrolü, 7 bin 472 adet sahte sahte yabancı menşeili bandrol, 12 bin 50 adet alkollü içki şişesi kapüşonu, işçki üretiminden kullanılan çok sayıda kaynatma ve damıtma makineleri ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 282 şüpheli gözaltına alınırken, 47 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.