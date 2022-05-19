İstanbul'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri sabah saatlerinde Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde 21 adrese baskın yaptı.

14 şüpheli gözaltına alındı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyona ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.