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İstanbul'da 25 ilçenin 2023 yılı bütçesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu Meclis 2.

Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 25 Belediyenin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.



İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Binası'nda yapıldı. Toplantıda 25 belediyenin 2023 yılı bütçesi de konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı. 25 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.



25 ilçe belediyelerin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde oldu:


Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon


Avcılar: 1 milyar 360 milyon


Bağcılar: 2 milyar 350 milyon


Bahçelievler: 2 milyar 552 milyon


Bakırköy: 1 milyar 70 milyon


Başakşehir: 3 milyar 250 milyon


Bayrampaşa: 804 milyon


Beşiktaş: 1 milyar 988 milyon


Beylikdüzü: 1 milyar 705 milyon


Beyoğlu: 1 milyar 71 milyon


Büyükçekmece: 1 milyar 523 milyon


Çatalca: 672 milyon 604 bin


Esenler: 2 milyar 700 milyon


Esenyurt: 3 milyar 370 milyon


Eyüpsultan: 2 milyar 500 milyon


Fatih: 1 milyar 511 milyon


Gaziosmanpaşa: 2 milyar 65 milyon


Güngören: 1 milyar 34 milyon


Kağıthane: 1 milyar 491 milyon


Küçükçekmece: 2 milyar 450 milyon


Sarıyer: 1 milyar 692 milyon


Silivri: 1 milyar 348 milyon


Sultangazi: 1 milyar 634 milyon


Şişli: 2 milyar 100 milyon


Zeytinburnu: 1 milyar 550 milyon

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