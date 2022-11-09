İstanbul'da 27 bin 792 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerince 9 adrese düzenlenen eş zamanlı yapılan baskında 27 bin 792 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 9 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aralamalarda 27 bin 792 şişe dolu parfüm, 152 bin 32 adet parfüm aksesuarı, 22 bin 838 boş şişe, 2 bin 500 metre şerit, 250 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 202 bin 662 adet aksesuar ele geçirildi. Parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.