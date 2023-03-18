İstanbul'da 3 ayrı iş yerini soyan ve 1 otomobil çalan 21 yaşındaki şüpheli yakalandı

Başakşehir ve Avcılar'da işyerinden hırsızlık ve 1 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştiren 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayları ise iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de 2 işyerinden, 1 otomobil hırsızlığı, Avcılar'da ise 1 işyerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen A.K. isimli 21 yaşındaki şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. hırsızlık anlarıysa iş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın iş yerlerine rahatlıkla girdiği ve malzeme çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alınan A.K. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca 4 ayrı dosyadan tutuklanarak Metris cezaevine teslim edildi.