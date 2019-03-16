İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 300 bine yakın cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi

İstanbul’da 3 ilçede 6 iş yerine yapılan baskınlarda yurda yasa dışı yollardan sokulan cinsel gücü artırıcı etkiye sahip 284 bin 962 adet hap, 405 tane cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi.

İstanbul'da 3 ilçede 6 iş yerine yapılan baskınlarda yurda yasa dışı yollardan sokulan cinsel gücü artırıcı etkiye sahip 284 bin 962 adet hap, 405 tane cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Bağcılar ve Bayrampaşa'daki bazı iş yerlerinde cinsel gücü artırıcı ürün, kaçak parfüm ve kol saatleri ile kaçak cep telefonları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilçede 6 iş yerini tespit eden ekipler, 27 Şubat'ta harekete geçerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 284 bin 962 adet hap, 405 adet cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi.


Olayla ilgili iş yeri sahipleri oldukları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskında ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, kaçakçı olduğu iddia edilen 7 kişiye, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.