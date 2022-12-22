İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda, daralı ağırlığı 209 kiloyu aşan 500 metamfetamin, marijuana ve eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle bağlantılı 17 şüpheli yakalanırken, zanlıların 15'i tutuklandı.

Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, kent genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 4 farklı ilçede yeni çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 16 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt ve Pendik ilçelerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerdeki dolaplarda, çantada ve bir otomobilin bagaj kısmında yapılan aramalarda ise 125 kilo 500 gram metamfetamin, 45 kilo marijuana ve 39 kilo eroin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan 17 şüpheli sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalan 15 uyuşturucu tacirinin tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği belirtildi.