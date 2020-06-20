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İstanbul'da 4 otomobil çalan hırsız Kocaeli'de yakalandı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da 3 ilçede 4 otomobil çalan hırsız, Kocaeli’de yakalandı.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da 3 ilçede 4 otomobil çalan hırsız, Kocaeli'de yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin 87 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11- 16 Haziran tarihleri arasında Kartal, Ataşehir ve Maltepe'de meydana gelen 4 ayrı otomobil hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden polis, şüphelinin eşkali ve kullandığı otomobili tespit etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı marka ve model araçları hedef aldığını, araçların benzin kapaklarını sökerek kontak anahtar yaptığı ve bu anahtarlar ile otomobilleri çaldığını belirledi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli Ali A. (58), 17 Haziran günü Kocaeli'de bir adreste kıskıvrak yakalandı. Ali A., sorgulanmak üzere İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisin adreste yaptığı aramada ise bir çalıntı otomobil ile hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.



87 adet suç kaydı çıktı


Gözaltına alınarak emniyete getirilen Ali A.'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 87 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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