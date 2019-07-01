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İstanbul'da 5 milyonluk cinsel gücü arttırıcı ürün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir iş yerine ve depoya yapılan baskında gıda takviyeli cinsel arttırıcı ürünler ele geçirildi.

Piyasa değerinin 5 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirilen ürünler düzenlenen sergide basına tanıtıldı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde Güvenlik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta içerisinde Tuzla'daki bir iş yeri ve bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 250 bin lira olan gıda takviyeli cinsel gücü arttırıcı 108 bin 895 adet farklı ürüne el konuldu. El konulan ürünlerin bir araya getirildiğinde 4 kamyoneti doldurduğu öğrenildi.


Ele geçirilen ürünler arasında 5 bin 120 adet cinsel gücü arttırıcı hap ve kapsül, 74 bin 882 adet gıda takviyeli macun, 23 bin 590 adet cinsel içerikli çikolata, jel, 4 bin 525 adet cinsel içerikli krem, sprey, 778 adet gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ve damla yer alıyor.


Ele geçirilen ürünlerini “Viagra” ve benzeri ilaçların da etken maddesi olan Sildenafil Sitrat kullanılarak üretildiği belirtildi. İnsan sağlığını hiçe sayılarak üretim yapılan iş yerine düzenlenen baskında 1 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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