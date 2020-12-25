İstanbul'da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü El Kaide ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 7 İlçede önceden belirlenen birçok adrese yapılan operasyon sonucunda yabancı uyruklu 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 İlçede birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 İlçede yapılan ve önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.