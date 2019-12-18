İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 7 ilçede operasyon: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin extacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi. Bunlarla bağlantılı toplam 110 şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.