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İstanbul'da 80 saatlik kısıtlamanın denetimleri sürüyor

İstanbul’da, korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor.

İstanbul'da, korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler sürdürülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin Vatan Caddesi'ndeki uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Trafikteki araç sürücülerinin ve yolcuların, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Yabancı uyrukluların pasaportları denetlendi. Yapılan denetimde muayenesi biten bir sürücüye 304 TL ceza kesildi.


Araç içerisindeki yolcu ve sürücülerin maske, mesafe ile hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen yolcu ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

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