İstanbul'da 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası heyecanı yaşanacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ev sahipliğinde 8-10 Mart tarihlerinde arasında TAF Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak olan 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun (TOSSFED) ev sahipliğinde 8-10 Mart tarihlerinde arasında TAF Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya 10 ülkeden 150 sporcunun katılacak. TOSSFED Başkanı Birol Aydın, organizasyon ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

“Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle federasyonumuz altın çağını yaşıyor”

Türkiye'de ikinci kez yapılacak organizasyona Milli Takım'ın 8 kadın, 9 erkek olmak üzere 17 sporcuyla katılacağını belirten Başkan Aydın, “Yola, her engellinin yapabileceği bir spor var, sloganıyla çıktık. 2012 yılında bayrağı aldığımız federasyonda kulüpleşme konusunda en başarılı federasyonuz. Amacımız Şırnak'ta da Edirne'de de spor yaptırılmayan çocuklara spor yaptırmak istiyoruz. Yıllar önce buradaki kardeşlerimiz belkide evlerine kapatılmış, bunlardan hiçbir şey olmaz denilen çocuklarımızdı. Şimdi onlar dünya, Avrupa şampiyonu oldu. Son yıllarda devletimiz ve özellikle Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle federasyonumuz altın çağını yaşıyor” diye konuştu.

“İlk kez otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar ayrı yarışacak”

Türkiye dışında Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz, Faroe Adaları ve Norveç'ten sporcuların şampiyonada yer alacağını ifade eden Aydın, "Biz otizmli, mental ve down sendromlu çocukları ayrı ayrı yarıştırıyoruz. Burada da bir ilki gerçekleştirerek İstanbul'daki şampiyonda otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar ayrı gruplarda yarışacak. Ayrı ayrı yarışacaklar ve bu şampiyona bu bakımdan önemli olacak. Böylece dünyaya da rol model biz olacağız” şeklinde konuştu.

“Tokyo'da hedef altın”

2020 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenecek Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerinin altın madalya odluğunu söyleyen Birol Aydın, “Olimpiyata dünyadan 16 kişi gidecek. Bu 16 sporcunun arasına sporcularımızı sokmak zorundayız. Eğer biz oraya zor gidip zor madalya alıyorsak, bu kotadan dolayı. Down sendromlular, mental ve otizmliler ayrı yarıştırmalı. Böyle olduğu sürece çeşitli branşlarda altın madalyalarımız olur. Bu zamanla aşılacak bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çok büyük önem verdiğini söyleyen Birol Aydın, "Cumhurbaşkanımız şu an bir seçim ortamında. Kendisinin bize ayrı bir ilgisi var. Sporcularımızı ismiyle bilir. Kendisini her zaman yanımızda görmek isteriz. Cumhurbaşkanımız sürpriz yapmayı sever. Belki kendisi de gelir şampiyonayı izlemeye. Davetimizi gönderdik. Madalyaları kendisi için kazanacağız” dedi.

Down sendromlu milli sporcu Münevver Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirerek, kazanacağı madalyaları ona hediye edeceğini söyledi.