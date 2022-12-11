İstanbul'da afet gönüllülerine eğitim verildi

AKOM ve AKUT iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlara 'Toplanma Alanları Organizasyonu' eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan afet gönüllülerine sertifika da verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri projesi çerçevesinde, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliğiyle İstanbullulara Toplanma Alanları Organizasyonu eğitimi verildi. Organizasyona; AKUT Vakfı, 112 Hızır Acil, AKOM, İstanbul İtfaiyesi, Beşiktaş Arama ve Kurtarma Ekibi, motosikletli arama kurtarma, ilk müdahale ekibi katıldı. 45 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte afetlerde ihtiyaç duyulacak temel eğitimler ve afet sonrası yetkili kuruluşların Afet ve Acil Durum Toplanma alanlarına ulaşacağı zamana kadar gönüllü ekiplerin yapması gereken uygulamalarla ilgili eğitim verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimleri başarılı şekilde tamamlayan gönüllülere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri Projesine katılım sertifikası verildi.

Büyük bir depreme karşı nasıl hareket edileceği eğitiminin verildiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri Koordinatörü Rezzak Elezat, “Bu tatbikatta özellikle büyük bir İstanbul depremi sonrası vatandaşlarımızın etraftan bulabileceği malzemelerle nasıl doğru müdahale edebilir ve bu alanla ilgili arama ve kurtarma ekipleri gelinceye kadar neler yapabilir konusunda eğitimler verilmektedir” şeklinde konuştu.

Depremden sonraki ilk 12-24 saatin önemini vurgulayan Akut Vakfı Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki ise, “Depremden sonraki ilk 12-24 saat vatandaşın toplanma alanlarına ulaşımı, doğru ve sağlıklı bilgilere erişimi, kaos kaynaklı ikincil bilgilerin ortaya çıkması bakımından en önemli zaman diyebiliriz. Biz de bu eğitimlerle ilk 12-24 saat mahallelinin basit yangınlara başlangıç seviyesinde müdahale, basit ilkyardımları yapabilme, bir organizasyon kurabilmenin sistemini kurmamız gerekiyor. Bunu ne kadar çabuk kurarsak ikincil riskleri o kadar azaltmış oluyoruz” dedi.